Covestro : Bien orienté après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Covestro s'adjuge 4% à Francfort, malgré la publication par le groupe de chimie de matériaux d'un résultat net du premier trimestre 2023 tombé à -26 millions d'euros, contre +416 millions un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en baisse de 20,1% à 3,7 milliards.



L'EBITDA a chuté de 64,5% à 286 millions, en raison d'une baisse des volumes vendus et de la réduction des marges, mais a largement dépassé les attentes de la société (100 à 150 millions), ainsi que les estimations récentes des analystes.



Compte tenu de ces résultats, de marges plus élevées et d'un niveau de coûts amélioré, Covestro a ajusté et quantifié ses prévisions pour l'exercice 2023, et a décidé de reprendre son programme de rachats d'actions suspendu à la mi-2022.



