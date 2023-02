Coty : Relèvement de l'objectif de BPA annuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats de deuxième trimestre comptable, Coty indique relever sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'exercice 2022-23, l'anticipant désormais en croissance de plus de 23% à 35 ou 36 cents, au lieu de 32 ou 33 cents.



La maison de produits de beauté et de soins continue de s'attendre à des revenus de l'activité principale, hors impact de la sortie de Russie, en augmentation de 6 à 8% en comparable, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 955 à 965 millions de dollars pour l'exercice.



Sur le trimestre écoulé, Coty a engrangé un BPA ajusté de 22 cents et un EBITDA ajusté en croissance de 2% à 317,6 millions de dollars, pour des revenus en repli de 3% à 1,52 milliard, mais uniquement en raison d'effets de changes négatifs pour sept points.



