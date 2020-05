Coty : Partenariat stratégique avec KKR

(CercleFinance.com) - Le fabricant de cosmétiques Coty fait part d'un accord de partenariat stratégique avec le groupe d'investissement KKR, qui s'engage à un investissement initial de 750 millions de dollars à son capital, sous la forme d'actions préférentielles convertibles.



De plus, les deux sociétés ont signé un protocole d'accord par lequel Coty cèdera à KKR une participation majoritaire dans ses activités beauté professionnelle et salons de coiffure, transaction qui pourrait générer des recettes d'environ trois milliards de dollars.



