Continental : Vitesco publie le prospectus de son IPO

(CercleFinance.com) - Vitesco Technologies, la filiale de propulsion de pointe de l'équipementier automobile allemand Continental, a publié mercredi des données sur sa situation financière en vue de son introduction en Bourse, programmée le 16 septembre à Francfort.



Dans son prospectus, le groupe bavarois explique que les six premiers mois de l'année ont renforcé sa trajectoire favorable, malgré des conditions de marché jugées 'difficiles'.



Vitesco indique ainsi avoir équipé près de 500.000 avec ses systèmes d'électrification au cours du premier semestre, qui s'est soldé par un chiffre d'affaires de 4,4 milliards (+29%) et un bénéfice opérationnel (Ebit) ajusté de 84 millions.



Le document ne donne en revanche aucun détail sur le prix d'introduction envisagé, ni sur les engagements de conservation pris par Continental.



Tout juste est-il indiqué que les actionnaires existants de Continental recevront, dans le cadre de l'opération, une nouvelle action Vitesco pour cinq actions Conti détenues.



