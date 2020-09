Continental : Vers la fin d'une coentreprise avec Osram

(CercleFinance.com) - Osram et Continental annoncent leur volonté de négocier une séparation de leurs activités regroupées à présent dans une coentreprise de systèmes d'éclairage automobile intelligents, pour reprendre le plein contrôle de leurs activités respectives.



Les deux groupes allemands justifient cette mesure comme étant 'une réponse à un environnement de marché déprimé, qui est encore impacté par la crise du coronavirus et qui ne s'est pas développé comme anticipé initialement'.



Ce retour potentiel reste soumis à l'approbation des corps compétents chez Continental. Les deux entreprises prévoient en outre de 'rester engagées auprès de leurs clients du secteur automobile dans une future configuration collaborative'.



