Continental : Vers davantage de traçabilité du caoutchouc

(CercleFinance.com) - Continental annonce avoir mise au point une substance utilisée comme marqueur du caoutchouc naturel présent dans ses pneus, en partenariat avec Security Matters (SMX), une plateforme technologique innovante spécialisée dans le suivi numérique des produits à l'aide de 'codes-barres chimiques inaltérables'.,



Cette technologie a été optimisée par les deux partenaires pour une utilisation dans le caoutchouc naturel, ce qui permettra une plus grande transparence tout au long de la chaîne de valeur des pneus et des produits techniques en caoutchouc de Continental.



Par conséquent, la provenance et la nature du caoutchouc pourront être contrôlés à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, et ce jusqu'au client.



'A terme, cette technologie de marqueurs devrait permettre de rendre plus transparents et plus aisément contrôlable des processus qui étaient jusque là parfois très complexes', indique Claus Petschick, responsable du développement durable chez Continental Tyres.





