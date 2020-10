Continental : Un 3ème trimestre supérieur aux estimations

(CercleFinance.com) - Le fabricant allemand de pneus et de pièces automobiles Continental a enregistré des bénéfices meilleurs que prévu au troisième trimestre.



Continental a déclaré que ses ventes sont tombées à 10,3 milliards d'euros au cours du dernier trimestre, contre 11,1 milliards d'euros il y a un an, avec une marge EBIT ajustée de 8,1 %, contre 5,6 % au troisième trimestre 2019.



Les chiffres du trimestre font ressortir un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) de 830 millions d'euros, au-dessus du consensus fixé à environ 620 millions d'euros.



Le groupe va enregistrer des dépréciations de goodwill de 649 millions d'euros au troisième trimestre dans le cadre de son processus de planification annuel.



Les coûts de restructuration et les dépréciations d'actifs - qui font partie du programme structurel annoncé le mois dernier - se sont élevés à 687 millions d'euros au troisième trimestre, a déclaré la direction.



