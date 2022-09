Continental : Se taille la part du lion sur le marché chinois

(CercleFinance.com) - Continental annonce qu'au premier semestre 2022, il était le premier équipementier de pneus de tourisme sur le marché chinois.



La manufacturier cite une étude réalisée par la publication spécialisée ' China Tire Dealer ' parmi les nouveaux modèles de véhicules introduits sur le marché chinois au premier semestre 2022: Continental a dépassé ses concurrents et occupe désormais la première place en matière de pneus montés sur les voitures au départ des usines.



La publication révèle que Continental est la marque de pneus la plus populaire parmi les constructeurs automobiles au cours de la période analysée, renforçant notamment sa position en tant qu'équipementier d'origine, notamment pour les véhicules électriques et haut de gamme.



'Grâce à sa forte expertise en développement, Continental a acquis une réputation exceptionnelle pour les performances de ses pneus. Nous sommes fiers de l'énorme confiance que les constructeurs automobiles du marché chinois nous accordent ', déclare en substance Juan Botero, qui dirige l'unité commerciale d'équipement d'origine des pneus pour passagers et camionnettes de Continental dans la région Asie-Pacifique (APAC).



En 2009, la Chine est devenue le plus grand pays manufacturier automobile au monde et depuis lors, elle est également le plus grand marché automobile au monde. La production annuelle de véhicules en Chine représente aujourd'hui environ 30 % de toute la production de véhicules dans le monde.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.