Continental : Réorganise son pôle des affaires publiques

(CercleFinance.com) - Continental annonce aujourd'hui la réorganisation de son département affaires publiques, placé sous la direction du Dr Thorsten Burger depuis le 1er janvier 2022. Ce pôle regroupe désormais les activités des affaires publiques et des affaires extérieures de Continental.



' Avec cette réorganisation, nous allons conjuguer nos efforts de communication avec les annonces des décideurs politiques, ce qui doit nous permettre d'avoir des discussions plus intenses et de profiter de synergies significatives', analyse Birgit Hiller, responsable des communications du groupe et des affaires publiques chez Continental.



Thorsten Burger travaille chez Continental depuis 2014. Il a d'abord géré la stratégie et la communication au sein du département d'ingénierie avancée de Continental avant d'assumer la responsabilité du département des affaires extérieures en 2020.



