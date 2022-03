Continental : Renoue avec les bénéfices en 2021

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Continental publie aujourd'hui des ventes consolidées de 33,8 milliards d'euros au titre de l'exercice 2021, en hausse de 6% par rapport à 2020. Dans le même temps, l'EBIT ajusté progresse de 37,7% et s'établit à 1,9 milliard d'euros.



Le résultat net de Continental ressort à 1,5 milliard d'euros en 2021, effaçant ainsi la perte de 962 millions d'euros enregistrée un an plus tôt.

Dans ce contexte, la société proposera un dividende de 2,2 euros au titre de l'exercice 2021.



' Malgré de nombreux défis, nous avons bien performé sur le plan opérationnel en 2021. De plus, grâce à notre stratégie réalignée et à notre structure adaptée axée sur le marché, nous avons stratégiquement défini le cap pour notre avenir ', commente le directeur général Nikolai Setzer.



Pour 2022, Continental table sur un chiffre d'affaires consolidé de 38 à 40 milliards d'euros.



