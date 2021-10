Continental : Prévisions 2021 abaissées, le titre recule

(CercleFinance.com) - L'équipementier allemand Continental a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge pour l'exercice 2021, évoquant les pénuries de semi-conducteurs, mais aussi les incertitudes actuelles qui entourent la chaîne d'approvisionnement et la demande de ses clients.



Dans un communiqué publié vendredi, Conti indique qu'il table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 32,5 et 33,5 milliards d'euros, contre une prévision de 33,5 à 34,5 milliards jusqu'à présent.



Sa marge opérationnelle (Ebit) devrait quant à elle s'établir entre 5,2% et 5,6%, contre un objectif initial situé entre 6,5% et 7%.



Suite à ces précisions, l'action perdait plus de 2,3% en Bourse de Francfort, soit la plus forte baisse de l'indice DAX, avec tout le secteur européen des équipementiers automobiles suivant le même mouvement.



A Paris, Faurecia (-2,2%) et Valeo (-2,1%) figuraient parmi les plus fortes baisses du SBF 120.



Michelin parvenait malgré tout à émerger en territoire positif (+0,4%), les analystes d'UBS déclarant toujours s'attendre à de bons résultats trimestriels en dépit de l'avertissement de Continental.



