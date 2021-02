Continental : Pas de dividende pour 2020, le titre baisse

(CercleFinance.com) - Continental a annoncé vendredi soir que son directoire avait décidé de ne pas proposer de dividende au titre de 2020 lors de la prochaine assemblée générale du groupe, en raison des pertes anticipées au titre de l'exercice.



Dans un communiqué, l'équipementier automobile allemand réitère malgré tout son intention de reverser à moyen terme entre 15% et 30% de son bénéfice net à ses actionnaires sous forme de dividendes.



Conti a prévu de dévoiler ses résultats annuels le 9 mars et la prochaine assemblée générale des actionnaires aura lieu le 29 avril.



L'action accusait un repli de plus de 2,6% lundi matin à la Bourse de Francfort, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice DAX en ce début de séance.



