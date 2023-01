Continental : Partenariat stratégique avec Ambarella

(CercleFinance.com) - A l'occasion du CES 2023, Continental a annoncé un partenariat stratégique avec Ambarella, Inc., une société de semi-conducteurs d'IA de pointe.



Les deux sociétés comptent développer conjointement des solutions matérielles et logicielles évolutives de bout en bout basées sur l'intelligence artificielle (IA), pour la conduite assistée et automatisée (AD), sur la voie de la mobilité autonome.



Cette collaboration stratégique s'appuie sur l'annonce faite par Continental en novembre d'intégrer la famille de systèmes sur puce (SoC) écoénergétiques d'Ambarella dans ses systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).



Les partenaires visent à ce que leurs solutions communes soient prêtes pour une production en série mondiale en 2026.



