Continental : Partenariat autour de l'IA avec Google Cloud

(CercleFinance.com) - Continental a annoncé un partenariat avec Google Cloud lors de sa conférence de presse à l'IAA MOBILITY 2023.



Ensemble, les deux sociétés équipent les voitures d'une intelligence artificielle (IA) générative, faisant de Continental l'un des premiers équipementiers automobiles à intégrer les capacités de Google Cloud directement dans les ordinateurs des véhicules.



Les deux sociétés apportent chacune leur expertise respective au partenariat, notamment dans les domaines de l'automobile, des logiciels, de l'intelligence artificielle et du cloud computing.



' En collaboration avec Google, nous introduisons l'intelligence artificielle dans le cockpit du véhicule et créons une expérience intuitive pour les conducteurs. Basée sur notre ordinateur haute performance Smart Cockpit, nous espérons que notre solution sera prête pour la production en seulement 18 mois de développement', a déclaré Philipp von Hirschheydt, membre du conseil d'administration de Continental et responsable du secteur du groupe automobile, lors de la conférence de presse IAA MOBILITY de l'entreprise.







Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.