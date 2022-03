Continental : Nouvelle directrice des relations investisseurs

(CercleFinance.com) - Continental annonce la nomination de Anna Fischer en tant que directrice des relations avec les investisseurs à compter du 1er avril. Elle succédera à Bernard Wang qui occupait le poste depuis 2019 et qui quittera l'entreprise fin mars 2022 pour des raisons personnelles.



Née en Roumanie il y a 43 printemps, Anna Fisher a intégré Continental dès la fin de ses études, en 2004. Depuis cette date, elle a occupé divers postes de direction au sein de l'entreprise, dans les domaines de la comptabilité, de la trésorerie, des finances et du contrôle de gestion.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.