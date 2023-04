Continental : Nomination d'un nouveau chef de produit

(CercleFinance.com) - Continental annonce la nomination de Teck Seng Chew au poste de chef de produit pour l'activité d'exploitation portuaire chez Continental Specialty Tyres. Il succède ainsi à Julian Alexander, qui a pris la responsabilité de la gestion des grands comptes chez Specialty Tyres.



Dans son nouveau rôle, Teck Seng Chew pilotera le développement stratégique de l'activité d'exploitation portuaire et agira en tant qu'interface entre la R&D, les ventes, la gestion de la qualité et le service client.



Continental précise que Teck Seng Chew a rejoint la société en 2017 et a depuis occupé différents postes en tant que responsable des comptes clés pour les opérations portuaires et responsable technique du service client pour la région Asie-Pacifique (APAC).



