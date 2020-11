Continental : Les pertes s'amenuisent au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Dans un environnement de marché toujours très volatil, Continental a réalisé des résultats trimestriels 'globalement solides au troisième trimestre 2020', estime l'équipementier.



A l'issue du 3e trimestre, Continental enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 10,3 milliards d'euros, en recul de 7,2% par rapport au 3e trimestre 2019 (11,1 milliards d'euros).



La perte nette s'établit à 719 millions d'euros au 3e trimestre, soit un BPA de -3.6 euros, en deçà du consensus. Un an plus tôt, le groupe avait enregistré une perte de 1,98 milliard d'euros)



'Dans un environnement de marché toujours difficile, nous affichons ainsi une performance plus que satisfaisante sur laquelle nous pouvons bâtir. Cela nous donne des raisons d'envisager l'avenir avec optimisme, mais avec une certaine prudence', estime le directeur général de Continental, le Dr Elmar Degenhart.



Pour 2020, Continental vise un chiffre d'affaires consolidé de 37,5 milliards d'euros environ.





