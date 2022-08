Continental : Le titre recule, un broker abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Continental cède près de 2% à Francfort, alors que Stifel a annoncé aujourd'hui réduire son objectif de cours sur le titre, de 95 à 91 euros, dans le sillage d'une réduction de ses estimations pour l'activité pneumatique du groupe allemand.



Au vu des derniers trimestriels, le broker pense néanmoins que la marge de l'activité technologies automobiles 'pourrait s'infléchir au troisième trimestre et entrer pour la première fois en terrain positif après cinq trimestres consécutifs'. L'analyste conserve d'ailleurs sa recommandation 'achat' sur le titre.



Du fait du pessimisme du marché concernant cette activité, 'couplé avec une valorisation qui ne reflète effectivement que l'activité pneus et offre une option gratuite sur l'activité automobile', Stifel affirme voir un point d'entrée attractif sur le dossier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.