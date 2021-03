Continental : La conduite automatisée prend son indépendance

(CercleFinance.com) - L'équipementier automobile allemand Continental a annoncé mardi que ses activités de systèmes d'assistance et de conduite automatisée deviendraient une division indépendante à compter de l'an prochain.



Dans son communiqué, Conti explique que la branche 'Autonomous Mobility' regroupera principalement ses métiers existants dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).



Cette décision intervient alors que le marché de la conduite autonome est appelé à plus que doubler au cours des trois années à venir.



Continental rappelle à ce titre que ses commandes dans le domaine ont représenté plus de neuf milliards d'euros entre 2018 et 2020.



Concernant Vitesco Technologies, sa filiale de transmission, le groupe dit toujours attendre une scission, suivie d'une mise en Bourse de la société, dans le courant du second semestre de l'année.



L'action Continental était en hausse de 3% mardi à la Bourse de Francfort suite à toutes ces annonces.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.