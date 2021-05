Continental : Hausse de 53% du bénéfice net trimestriel

(CercleFinance.com) - Les ventes de Continental ont atteint 10.3 MdsE au premier trimestre, soit une croissance de 3.5% par rapport à la même période un an plus tôt (+8.6% de croissance organique).



Dans le même temps, l'EBIT ajusté a pratiquement doublé, passant de 433 à 834 ME (+92.5%).



Le bénéfice net de l'équipementier allemand s'établit à 448 ME, en hausse de 53%, soit un BPA de 2.24 euros, supérieur au consensus.



'Nous faisons des progrès notables (...) D'un point de vue opérationnel, nous avons bien démarré l'exercice', constate Nikolai Setzer, directeur général.



Pour l'ensemble de l'exercice, Continental vise un chiffre d'affaires consolidé entre 32.5 et 34.5 MdsE - sans Vitesco Technologies, dont le spin-off est prévu en septembre.





