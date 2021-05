Continental : Gagne 2% avec le soutien d'un analyste

(CercleFinance.com) - Continental gagne 2% à Francfort, soutenu par une recommandation de Stifel qui réitère son conseil d'achat sur le titre et relève son objectif de 142 à 146 euros.



'Les performances du 1er trimestre dans les technologies automobiles ont dépassé nos attentes et malgré la hausse des coûts attendue au cours des prochains trimestres, nous pensons que les prévisions de marge de 1 à 2% sont loin d'être agressives', estime l'analyste.



Le bureau d'analyse table sur une 'une hausse à court terme des estimations' sur le titre et estime que Continental constitue 'un stock clé à posséder' dans la mesure où, à plus long terme, la baisse des coûts structurels devrait entraîner une réévaluation de la marge, jusqu'à l'exercice 2022/2023.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.