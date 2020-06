Continental : En berne avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Continental recule de 2,8% à Francfort, sur fond de propos défavorables de Barclays qui réitère sa recommandation 'sous-pondérer' avec un nouvel objectif de cours de 90 euros sur le titre de l'Allemand, dans une note sur les équipementiers automobiles.



'Le flux de nouvelles s'est montré progressivement plus positif depuis avril dans les régions clés, remettant le secteur sous les feux de la rampe depuis le début du trimestre', reconnaît l'intermédiaire financier.



'Malheureusement, les perspectives positives semblent déjà intégrées pour l'essentiel dans les cours aux niveaux de valorisation actuels, sauf pour Valeo et Faurecia', nuance le broker, pour qui Continental 'apparait encore trop cher'.



