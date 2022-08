Continental : Des pneus VTT en caoutchouc naturel et durable

(CercleFinance.com) - Continental fait savoir aujourd'hui que depuis le mois dernier, tous ses pneus de VTT de la gamme 'Gravity' sont fabriqués à partir de caoutchouc naturel en provenance de West Kalimantan, en Indonésie, où a été mis en place un projet d'éducation et de numérisation qui a permis la mise en place de filières d'approvisionnement en caoutchouc naturel et durable.



' Notre ambition est de prendre activement nos responsabilités dans nos chaînes d'approvisionnement. Pour nous, la numérisation et l'éducation sont les clés pour améliorer la transparence de nos chaînes d'approvisionnement en caoutchouc naturel', explique Claus Petschick, responsable de la durabilité de Continental Tires.



Continental vise à atteindre des chaînes d'approvisionnement 100 % durables d'ici 2050 au plus tard. En ce qui concerne le caoutchouc naturel, Continental Tyres va encore plus loin et vise à couvrir l'intégralité de sa demande exclusivement par des sources responsables d'ici 2030.



