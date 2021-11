Continental : Dans le vert, un broker relève sa cible

(CercleFinance.com) - Continental gagne plus de 1% à Francfort, profitant d'une analyse de Stifel qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 114 à 119 euros, abaissant d'environ 6% son estimation d'EBIT ajusté du groupe pour 2021, mais laissant ses estimations 2022-23 globalement inchangées.



'Selon nous, Continental demeure l'un des équipementiers les moins appréciés pour jouer une reprise des volumes à venir du fait de ses nombreuses pièces mobiles et d'une visibilité basse sur les coûts', estime le broker.



Stifel pense néanmoins que 'la combinaison d'un sentiment et de résultats proches du plus bas offre du potentiel de reprise à la fois pour les résultats et les multiples, à mesure que les volumes s'améliorent et que les excès de coûts s'inversent avec la normalisation logistique'.



