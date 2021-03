Continental : Dans le rouge, compte sur une reprise en 2021

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - En 2020, Continental a enregistré un chiffre d'affaires de 37,7 milliards d'euros, en recul de 15,2% par rapport à 2019.



L'EBIT ajusté a chuté de 58.7% et s'établit à 1,3 milliard d'euros, bien loin des 3,2 milliards de 2019.



La perte nette s'élève à 962 millions d'euros, faisant toutefois mieux que l'exercice précédent (-1,2 milliard d'euros).



'Dans l'ensemble, nous avons terminé 2020 plus forts que nous ne l'avions craint au printemps', se rassure Nikolai Setzer, le directeur général. Le directoire va tout de même proposer une suspension du dividende pour 2020, au regard de la situation.



Pour l'année anniversaire 2021, Continental s'attend à une reprise significative du marché même si un retour au niveau record de 2017 n'est pas attendu avant 2025. En 2021, le chiffre d'affaires consolidé est attendu entre 40,5 et 42,5 milliards d'euros, indique Continental.



