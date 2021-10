Continental : Chute de 3%, les avis des analystes

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 3% à la Bourse de Francfort après la révision de ses objectifs. Oddo maintient sa note de ' sous-performance ' sur le titre Continental, avec un objectif de cours abaissé à 95 euros, contre 100 euros précédemment.



Le groupe a indiqué vendredi revoir à la baisse ses objectifs annuels, une annonce qui était attendue par les marchés, analyse le broker.



' En parallèle à la révision en baisse de ses objectifs annuels, le groupe a également annoncé ses résultats du 3e trimestre préliminaire qui ressortent globalement en ligne avec nos attentes avec un CA à 8.0 MdE et une MOP à 5.2% ', poursuit Oddo.



En 2021, Continental vise désormais un CA entre 32,5 et 33,5 MdsE (contre de 33,5 à 34,5 MdsE précédemment)



' Cet avertissement nous donne l'occasion de revoir nos prévisions dans le nouveau périmètre post déconsolidation de Vitesco. Nos BNA 2021/22/23e sont sensiblement revus de -23,7%/-29,2%/-15,9% ' indique Invest Securities.



Son objectif de cours, ajusté post ' spin-off ' Vitesco, recule à 114E contre 128,2E, soit un potentiel préservé de +16%.



' Le titre affiche une performance relative décevante (-22,9%) mais en voie de redressement (+6% sur 1 mois) ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities réitère son opinion à l'achat sur la valeur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.