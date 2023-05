Continental : Bien orienté après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Continental s'adjuge près de 4% à Francfort, après la publication d'un résultat net en hausse de 59,6% à 382 millions d'euros au titre du premier trimestre 2023, ainsi que d'une marge opérationnelle ajustée améliorée d'un point à 5,6%.



Le fabricant allemand de pneumatiques et d'équipements automobiles a vu son chiffre d'affaires s'accroitre de 11,1% à 10,3 milliards d'euros, alors que la production mondiale de véhicules légers a selon lui augmenté d'environ 6%.



Sur ces bases, Continental confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2023, à savoir un chiffre d'affaires d'environ 42 à 45 milliards d'euros, une marge opérationnelle ajustée autour de 5,5 à 6,5%, et un free cash-flow ajusté de l'ordre de 0,8 à 1,2 milliard.



