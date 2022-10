Continental : Affecté par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Continental recule de plus de 1% et sous-performe ainsi le DAX de Francfort, avec une dégradation par UBS de sa recommandation de 'achat' à 'neutre' et de son objectif de cours de 100 à 46 euros sur le titre du pneumaticien et équipementier automobile.



'Compte tenu de notre attente d'une production stable l'année prochaine, nous avons du mal à voir la marge opérationnelle automobile s'améliorer à partir de maintenant, ce qui ne soutiendra probablement pas la SOP (somme des parties)', juge le broker.



