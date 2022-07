Continental : Acquisition du suédois NorrVulk AB

(CercleFinance.com) - Continental annonce l'acquisition de NorrVulk AB, spécialiste suédois des systèmes et services de tapis roulants destinés aux applications minières.



Cette acquisition complète le portefeuille de Continental et renforce son activité auprès des clients industriels de cette région.



' Avec NorrVulk, nous avons réussi à acquérir l'un des principaux fournisseurs de tapis roulants et de services associés dans le nord de la Suède. L'acquisition souligne notre objectif d'étendre davantage notre activité de services directement avec nos clients et d'aligner notre objectif en conséquence ', a expliqué Song Qi, le responsable de l'activité mondiale avec les solutions de systèmes de tapis roulants chez Continental.



La finalisation de l'acquisition est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat.



