Continental : Accord avec Siemens pour automatiser des usines

(CercleFinance.com) - Siemens annonce la signature d'un accord avec Continental prévoyant d'équiper ses usines de pneumatiques du monde entier d'une technologie d'automatisation et de logiciels.



L'objectif de la coopération est d'optimiser davantage la production mondiale de pneus de Continental grâce à une technologie de contrôle et d'automatisation innovante. Dans le cadre de l'accord, des normes seront établies qui aideront Continental à rendre ses machines de production encore plus efficaces tout au long de leur cycle de vie.



Par ailleurs, ' l'utilisation de ces technologies numériques favorise une production durable, une préoccupation essentielle dans l'industrie du pneumatique ', souligne Siemens, qui fournira également une assistance technique et travaillera sur la disponibilité à long terme des pièces de rechange.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.