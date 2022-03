Continental : Accord avec Pyrum pour l'économie circulaire

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du développement de ses activités dans le domaine de l'économie circulaire, Continental annonce avoir signé un accord de développement avec Pyrum Innovations, spécialiste de la pyrolyse des pneumatiques en fin de vie.



Ainsi, la filiale de Continental, Reifen-Entsorgungsgesellschaft (REG), commencera à fournir des pneus en fin de vie à Pyrum dès mars 2022. À long terme, l'objectif est d'établir un concept d'économie circulaire pour le recyclage des pneus en fin de vie.



'Notre objectif est de pouvoir à l'avenir récupérer des matériaux précieux et des matières premières performantes à l'échelle industrielle pour la production de pneus Continental, entre autres ', explique le Dr. Andreas Topp, responsable du développement et de l'industrialisation des matériaux et des processus chez Continental Tyres.



