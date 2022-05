Continental : A ajusté ses perspectives sur l'année

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 9,3 milliards d'euros au 1er trimestre 2022 (T1 2021 : 8,6 milliards d'euros, +8,2 %), et l'EBIT ajusté ressort à 439 millions d'euros (T1 2021 : 728 millions d'euros, -39,8 %), ce qui correspond à une marge d'EBIT ajusté de 4,7 % (T1 2021 : 8,5 %).



Au premier trimestre 2022, Continental a généré un résultat net de 245 millions d'euros (T1 2021 : 448 millions d'euros pour les activités poursuivies et abandonnées). Le flux de trésorerie disponible ajusté s'établit à -174 millions d'euros (T1 2021 : 646 millions d'euros pour les activités poursuivies et abandonnées).



Continental a donc ajusté ses perspectives pour l'ensemble de l'année. Le chiffre d'affaires consolidé devrait désormais se situer entre 38,3 et 40,1 milliards d'euros (contre environ 38 à 40 milliards d'euros auparavant) et la marge d'EBIT ajusté devrait se situer autour de 4,7 à 5,7% (contre environ 5,5 à 6,5% auparavant).



Nikolai Setzer, CEO a déclaré: ' Les hausses de prix dans les achats et la logistique nous ont affectés de manière significative au premier trimestre. Malgré ses difficultés considérables, nous avons obtenu un bon résultat dans le secteur des pneus. '



