Constellium : Retour aux bénéfices au deuxième trimestre

(CercleFinance.com) - Constellium, un fabricant de produits en aluminium laminés et extrudés, a annoncé mercredi avoir renoué avec un bénéfice net au deuxième trimestre à la faveur d'une demande toujours solide, notamment dans le secteur de l'aéronautique.



Le groupe industriel indique avoir dégagé un profit net de 32 millions d'euros sur le trimestre écoulé, à comparer avec une perte nette de 32 millions de dollars au deuxième trimestre 2022.



Son Ebitda ajusté s'est accru de 5% à 209 millions d'euros, un niveau record, en dépit d'un chiffre d'affaires qui s'est tassé de 14% pour s'établir à deux milliards d'euros.



Suite à ces bons chiffres, Constellium relève ses prévisions annuelles et table désormais sur un Ebitda ajusté de 700 à 720 millions d'euros en 2023, avec l'objectif d'atteindre 800 millions d'euros à horizon 2025.



Le groupe, dont le siège social se trouve à Paris, est issu issu du rapprochement des activités dans l'aluminium d'Alcan, Alusuisse et Pechiney. Coté à New York, il affichait des gains de plus de 3% mercredi matin en préouverture.



