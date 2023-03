Constellium : Moody's relève sa note, perspective 'stable'

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé vendredi avoir relevé sa note de crédit sur Constellium, portée de 'B2' à 'B1' avec une perspective ramenée de 'positive' à 'stable'.



L'agence d'évaluation financière note dans un communiqué que sa décision est motivée par les bonnes performances opérationnelles dégagées en 2022 par la fabricant d'aluminium, dont les performances ont dépassé ses prévisions.



Moody's dit retenir tout particulièrement la capacité du groupe à contrebalancer un environnement fortement inflationniste, ainsi que sa discipline en matière d'allocation du capital.



'Même si nous prévoyons une détérioration dans une certaine mesure des résultats de Constellium en 2023, nous nous attendons à ce que l'entreprise demeure solidement ancrée dans la catégorie 'B1' lors des 12 à 18 prochains mois', ajoute l'agence.



Basé à Paris, mais coté à la Bourse de New York, Constellium produit de l'aluminium à forte valeur ajoutée pour des secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile, l'emballage et l'industrie.



Le groupe issu du rapprochement des activités dans l'aluminium d'Alcan, Alusuisse et Pechiney emploie aujourd'hui 12.500 personnes.



