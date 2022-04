Constellation Brands : Une classe unique d'actions proposée

(CercleFinance.com) - Constellation Brands annonce avoir reçu une proposition non contraignante de la part de la famille Sands visant à passer à une structure d'actions ordinaires à classe unique. Le conseil d'administration a mis sur pied un comité spécial chargé d'évaluer cette proposition.



Celle-ci prévoit que chaque action ordinaire de catégorie B serait convertie en 1,35 action ordinaire de catégorie A. La famille Sands resterait le principal actionnaire du groupe de boissons alcoolisées si une transaction était conclue aux conditions proposées.



Selon la famille Sands, la proposition apporte 'des avantages significatifs qui reviendraient à la société et aux actionnaires', notamment en 'augmentant la demande du marché de la part des investisseurs qui préfèrent les structures à classe unique'.



