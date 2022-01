Constellation Brands : Profite de l'analyse de Jefferies

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 1% après l'analyse positive de Jefferies. Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' sur Constellation Brands avec un objectif de cours ajusté de 316 à 310 dollars, dans le sillage d'une réduction de ses estimations de BPA 2023-24 pour le groupe de boissons alcoolisées.



Le broker demeure positif sur le dossier après une publication solide pour son troisième trimestre comptable et son relèvement d'objectifs annuels 2022, mettant aussi en avant une clarté sur l'expansion des capacités en bières et l'accord conclu avec Coca-Cola.



Cependant, Jefferies indique refléter dans ses estimations les commentaires prudents de Constellation Brands au sujet des coûts de l'exercice 2023, commentaires qui ont exercé une pression sur le cours de Bourse.



