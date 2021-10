Constellation Brands : Hausse des ventes, chute des bénéfices

(CercleFinance.com) - Constellation Brands annonce aujourd'hui que ses ventes nettes se sont élevées à 2.37 Mds$ au second trimestre, soit une hausse de 5% par rapport à la même période un an plus tôt.



De son côté, l'EBIT ressort à 730 M$, soit un recul de 8% par rapport au 2e trimestre de l'exercice fiscal précédent.



Au final, le bénéfice net attribuable à Constellation Brands Inc. s'élève à 1,5M$, contre 512,1 M$ un an plus tôt.



Dans ce contexte, le BPA ajusté trimestriel s'établit à 2,38$, en recul de 14%.



Pour l'ensemble de l'exercice fiscal 2022 (soit de fin février 2021 à fin février 2022), Constellation Brands anticipe un BPA ajusté compris entre 10,15 et 10,45$.





