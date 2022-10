Constellation Brands : Hausse d'un tiers du BPA trimestriel

(CercleFinance.com) - Constellation Brands dévoile au titre de son deuxième trimestre 2022-23 un BPA en hausse de 33% à 3,17 dollars sur une base comparable (3,33 dollars hors Canopy), et un profit opérationnel en croissance de 21% à 883 millions de dollars.



Toujours sur une base comparable, le groupe de boissons alcoolisées a vu son chiffre d'affaires progresser de 12% à 2,65 milliards, la croissance de 15% pour ses ventes de bières ayant largement compensé la quasi-stagnation (+1%) pour ses vins et spiritueux.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Constellation Brands indique prévoir un BPA comparable (hors Canopy) compris entre 11,20 et 11,60 dollars, ainsi qu'un free cash-flow entre 1,3 et 1,4 milliard de dollars.



