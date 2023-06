Constellation Brands : BPA accru de 9% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Constellation Brands dévoile au titre de son premier trimestre 2023-24 un BPA en augmentation de 9% à 2,91 dollars sur une base comparable (3,04 dollars hors Canopy EIE), et un profit opérationnel accru de 4% à 827 millions de dollars.



Toujours sur une base comparable, le groupe de boissons alcoolisées a vu son chiffre d'affaires progresser de 6% à 2,51 milliards, une croissance de 11% pour ses bières ayant largement compensé une baisse de 10% pour ses vins et spiritueux.



Pour l'ensemble de l'exercice qui a commencé, Constellation Brands confirme prévoir un BPA comparable compris entre 11,70 et douze dollars, un cash-flow opérationnel entre 2,4 et 2,6 milliards de dollars, ainsi qu'un free cash-flow entre 1,2 et 1,3 milliard.



