Conagra : Prime supplémentaire pour les employés

(CercleFinance.com) - Conagra Brands annonce une prime de sept millions de dollars aux employés de ses 50 sites de production et de distribution aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, en plus de celle de plus de 13 millions qu'il s'est déjà engagé à verser aux employés en première ligne.



'Cette prime supplémentaire vient en reconnaissance de l'engagement continu et inébranlable de ces collaborateurs qui rendent les produits de Conagra Brands accessibles aux consommateurs durant la pandémie de Covid-19', explique le groupe agroalimentaire.



