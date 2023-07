Conagra : Hausse du dividende avec les trimestriels

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses trimestriels, Conagra Brands indique que son conseil d'administration a autorisé une augmentation de 6% du taux de dividende annualisé, à 1,40 dollar par action, à compter de l'acompte trimestriel payable le 31 août prochain.



Sur les trois derniers mois de son exercice 2022-23, il a réalisé un BPA ajusté en repli de 4,6% à 0,62 dollar, pour une marge d'exploitation ajustée en retrait de 0,4 point à 14,6%, et un chiffre d'affaires de 2,97 milliards, en croissance de 2,2% en publié comme en organique.



Pour l'exercice qui commence, le groupe agroalimentaire anticipe un BPA ajusté entre 2,70 et 2,75 dollars, une marge opérationnelle ajustée entre 16 et 16,5%, ainsi qu'une croissance organique des ventes d'environ 1%.



