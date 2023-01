Conagra Brands : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Conagra Brands annonce relever ses prévisions pour l'exercice 2022-23, visant désormais un BPA ajusté entre 2,60 et 2,70 dollars, une marge opérationnelle ajustée entre 15,3 et 15,6%, ainsi qu'une croissance organique du chiffre d'affaires de 7 à 8%.



Sur son deuxième trimestre comptable, le groupe agroalimentaire a vu son BPA ajusté augmenter de 26,6% à 0,81 dollar et sa marge d'exploitation ajustée s'améliorer de 2,4 points à 17%, pour un chiffre d'affaires de 3,3 milliards, en croissance organique de 8,6%.



'Nos mesures pour compenser l'inflation, associées à l'amélioration des niveaux de service et de la productivité, nous ont permis de surmonter les pressions inflationnistes continues et les défis de la chaîne d'approvisionnement', explique le CEO Sean Connolly.



