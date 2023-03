Compass : Signe un partenariat avec AstraZeneca

(CercleFinance.com) - Compass Group et AstraZeneca étendent leurs activités axées sur l'innovation et le succès partagé.



Les deux groupes ont établi un nouveau partenariat pour la gestion intégrée des installations qui est axé sur l'expérience en milieu de travail.



Il élargit la portée actuelle des travaux ainsi que les services alimentaires, dans toutes les installations nord-américaines d'AstraZeneca.

' Depuis plus de 15 ans, le Groupe Compass est un fournisseur fiable et performant d'AstraZeneca, et ce partenariat élargi contribuera à l'expérience de travail de la prochaine génération ' indique le groupe.



' Nous nous engageons à créer un milieu de travail unique et sain qui favorise la productivité et l'innovation ', a déclaré Oliver Sach, vice-président principal de Compass Group.



' Ce partenariat est à la fine pointe de l'expérience en milieu de travail, ce qui montre que la gestion intégrée des installations apporte une valeur directe à AstraZeneca et à ses employés '.



