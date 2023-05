Compass : Révise à la hausse ses prévisions sur l'exercice

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Le numéro un mondial de la restauration collective enregistre une forte croissance organique du chiffre d'affaires de 25% à 15,8 milliards de livres sterling sur le 1er semestre clos le 31 mars 2023.



La croissance est équilibrée dans toutes les régions avec de très bonnes performances en Europe indique le groupe.



Le bénéfice d'exploitation est supérieur à 1 milliard de livres sterling (1 050 M£) et la marge bénéficiaire d'exploitation est de 6,6 %, en hausse de 80 points de base. Le bénéfice par action ressort à 42,7 p en hausse de 42,8%.



Dominic Blakemore, directeur général du groupe, a déclaré : ' suite à notre solide performance au premier semestre, nous tablons désormais sur une croissance du résultat opérationnel de l'ordre de 30 % à taux de change constant, grâce à une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 18 % et à une marge opérationnelle sous-jacente comprise entre 6,7 % et 6,8 %'.



'En plus de notre dividende ordinaire, nous annonçons un nouveau rachat d'actions pouvant atteindre 750 millions de livres sterling en 2023, portant le programme total annoncé depuis mai 2022 à 1,5 milliard de livres sterling '.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.