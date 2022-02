Compass : Prévisions maintenues après un solide trimestre

(CercleFinance.com) - Compass, le numéro un mondial de la restauration collective, a maintenu jeudi ses prévisions annuelles inchangées après une performance particulièrement robuste sur le trimestre clos fin décembre.



Le groupe britannique a fait état ce matin d'une croissance organique de ses ventes de 38,6% sur les trois derniers mois de 2021, le premier trimestre de son exercice fiscal 2021/2022.



Cette performance marque une nouvelle accélération de son activité après la croissance organique de 32,9% enregistré lors du trimestre précédent.



Surtout, le restaurateur - qui sert des repas dans les entreprises, les écoles et les hôpitaux - souligne que son activité a désormais retrouvé 97% de ses niveaux d'avant l'épidémie de Covid-19.



Concernant l'ensemble de l'exercice 2021/2022 en cours, Compass - qui détient la marque Eurest en France - se donne toujours un objectif de croissance organique situé entre 20% et 25%.



L'action évoluait en hausse de 8,5% jeudi à la Bourse de Londres et affichait désormais un gain de plus de 10% depuis le début de l'année.



