Compass : Le titre s'envole, les résultats rassurent

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 5 % à la Bourse de Londres, le groupe britannique de restauration ayant déclaré avoir renoué avec la rentabilité au quatrième trimestre.



Bien que la pandémie de Covid-19 a sévèrement touché ses activités à partir de la fin du deuxième trimestre, les nouveaux contrats remportés sont restés solides et le taux de renouvellement a été élevé, a déclaré le groupe.



Compass a également souligné les renégociations de contrats qui reflètent l'environnement commercial difficile, la discipline continue en termes de coûts et une certaine amélioration des volumes.



Au cours de l'exercice clos le 30 septembre, le bénéfice d'exploitation sous-jacent a chuté de près de 70 % à 561 millions de livres, la marge d'exploitation s'effondrant à 2,9 % contre 7,4 % l'année dernière.



Mais Compass s'attend à ce que sa marge au premier trimestre de l'exercice 2021 soit d'environ 2,5 %, et s'est engagé à reconstruire sa marge sous-jacente à plus de 7 % avant de revenir aux volumes d'avant la crise.



