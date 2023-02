Compass : La croissance organique ralentit, le titre recule

(CercleFinance.com) - Compass a dévoilé jeudi des chiffres trimestriels supérieurs aux attentes, mais le ralentissement de sa croissance semblait inquiéter le marché, pesant sur son cours de Bourse à Londres.



Le numéro un mondial de la restauration collective a fait état ce matin d'une croissance organique de 24% sur les trois derniers mois de 2022, le premier trimestre de son exercice 2022/2023.



Cette performance est supérieure au consensus, qui visait 20%, mais marque aussi un ralentissement marqué par rapport aux 31% enregistrés au quatrième trimestre 2021/2022 et aux 43% du troisième trimestre.



Le groupe britannique, qui fournit les cantines des entreprises, des écoles et des universités, précise que sa croissance s'est élevée à 26% en Europe et de 23% en Amérique du Nord.



Compass a par ailleurs réitéré ses prévisions pour l'exercice en cours, tablant sur une croissance organique de l'ordre de 15%, essentiellement générée sur la première moitié de l'exercice.



Son bénéfice opérationnel annuel devrait quant à lui progresser d'au moins 20% à taux de change constants, pour une marge d'exploitation attendue au-delà de 6,5%.



L'action a ouvert en hausse ce matin à la Bourse de Londres avant de se retourner à la baisse en début de matinée, pour afficher actuellement un repli de 0,9%.



