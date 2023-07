Compass : Confirme ses prévisions pour l'exercice 2023

(CercleFinance.com) - Compass Group annonce aujourd'hui ses résultats commerciaux pour le troisième trimestre clos le 30 juin 2023.



Au troisième trimestre, la croissance organique des revenus est de 15 %. La hausse est de 14% en Amérique du nord, de 17% en Europe et de 20% dans le reste du monde.



Depuis le début de l'année, la croissance organique du chiffre d'affaires s'est établie à 21 %.



' Nous sommes satisfaits de notre performance au troisième trimestre et nous réitérons nos prévisions pour l'exercice 2023. Nous continuons de nous attendre à une croissance du bénéfice d'exploitation de l'ordre de 30 % à taux de change constant, grâce à une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 18 % et à une marge opérationnelle sous-jacente comprise entre 6,7 % et 6,8 % ' indique la direction du groupe.



' À plus long terme, nous nous attendons à ce que les opportunités de croissance soutiennent une croissance organique moyenne à élevée à un chiffre et un retour à notre marge historique, conduisant à une croissance des bénéfices supérieure à la croissance du chiffre d'affaires ' rajoute le groupe.



