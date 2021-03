Compass : À la peine après un point d'activité en demi-teinte

(CercleFinance.com) - Compass Group, le numéro un mondial de la restauration collective, s'est montré confiant concernant ses marges jeudi, en dépit d'une forte baisse de son activité.



Le groupe britannique a déclaré ce matin attendre une décroissance organique de l'ordre de 28% de son chiffre d'affaires sur le trimestre clos fin mars, le deuxième de son exercice fiscal.



Le fournisseur de cantines d'entreprises et d'écoles prévoit malgré tout une amélioration de sa marge opérationnelle pour le trimestre en cours, à environ 4%, contre 2,7% au trimestre précédent.



Grâce à sa maîtrise des coûts et à l'adaptation de ses activités, Compass pense néanmoins renouer avec un niveau de marge de plus de 7% avant que le marché ne retrouve ses volumes d'avant la crise.



Sur ce dernier point, le groupe fait néanmoins part de ses doutes.



'S'il est vrai que les efforts en matière de vaccination progressent partout dans le monde, le rythme du redressement des volumes demeure incertain', reconnaît-il dans son communiqué.



A la Bourse de Londres, le titre perdait 0,3% après ce point d'activité en demi-teinte.



