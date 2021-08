Commerzbank : Résultat net grevé par les restructurations

(CercleFinance.com) - Commerzbank publie au titre des six premiers mois de 2021 un résultat net de -394 millions d'euros (contre -107 millions un an auparavant), sous le poids de charges de restructuration d'un montant de 976 millions pour son plan 'Stratégie 2024'.



Il a toutefois généré un résultat opérationnel de +570 millions d'euros, contre -74 millions au premier semestre 2020, avec une forte amélioration du résultat du risque et une croissance de 5,6% des revenus à 4,35 milliards sur une activité des clients robuste.



Compte tenu de ces résultats semestriels solides, l'établissement bancaire allemande estime que ses revenus de l'année 2021 devraient légèrement excéder ceux de 2020, et que son résultat opérationnel devrait ressortir positif.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.